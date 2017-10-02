Суд не принял к производству иск родственницы Романовых к студии Учителя из-за "Матильды"

Насколько просто россиянину списать все свои долги по кредитамЭкономика и бизнес 2 октября, 17:19
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам годаСпорт 2 октября, 17:08
Высший пилотаж: каким оказался первый экзамен на получение статуса "Московский врач"Москва 2 октября, 16:49
Зампредседателя Союза кинематографистов предложил возобновить съемки киножурналов о странеНовости Урала 2 октября, 16:30
Исполнитель роли Григора Клигана в сериале "Игра престолов" посетит МосквуКультура 2 октября, 16:27
"Порт Высоцкий" за 9 месяцев 2017 года увеличил перевалку угля на 15%Транспорт 2 октября, 16:17
Участники конкурса "Учитель года" побывали в центре поддержки талантов "Сириус"Общество 2 октября, 16:13
Мутко: ближайшие матчи сборной России по футболу очень важныСпорт 2 октября, 15:55
В Ингушетии планируют создать единую федерацию любительского и профессионального боксаСпорт 2 октября, 15:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник не смог принять к производству из-за нарушения норм Гражданского процессуального кодекса РФ иск о защите чести и достоинства, который родственница семьи Романовых 91-летняя Ольга Куликовская-Романова подала к студии "Рок" Алексея Учителя, режиссера фильма "Матильда". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Срок для устранения недостатков был установлен до 30 сентября 2017 года. На сегодняшний день судом не получено каких-либо документов, позволяющих принять иск к производству. Определение суда об оставлении иска без движения было получено истцом 19 сентября 2017 года. Частная жалоба в суд не поступала", - сообщает пресс-служба.
Тем не менее в суде не исключают, что уточнения к иску могли быть направлены и 30 сентября, поэтому "решение о дальнейшем движении искового заявления будет принято судом после истечения разумного срока, необходимого для поступления документов в суд".
В конце августа суд, оставив иск без движения, дал истцу время до 30 сентября, чтобы устранить нарушения ГПК в заявлении. Представителем истца по доверенности в исковом заявлении указана депутат Госдумы Наталья Поклонская.