Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд не принял к производству иск родственницы Романовых к студии Учителя из-за "Матильды"

Происшествия
2 октября, 15:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, октября. /ТАСС

Отмечается, что такое решение суд принял из-за нарушения норм ГПК РФ при подаче иска

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ольга Куликовская-Романова

Ольга Куликовская-Романова

© Юрий Смитюк/TACC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник не смог принять к производству из-за нарушения норм Гражданского процессуального кодекса РФ иск о защите чести и достоинства, который родственница семьи Романовых 91-летняя Ольга Куликовская-Романова подала к студии "Рок" Алексея Учителя, режиссера фильма "Матильда". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Смотрите также
Министр культуры РФ Владимир Мединский

"Беззаконие и цензура": Мединский призвал не потакать противникам фильма "Матильда"

"Срок для устранения недостатков был установлен до 30 сентября 2017 года. На сегодняшний день судом не получено каких-либо документов, позволяющих принять иск к производству. Определение суда об оставлении иска без движения было получено истцом 19 сентября 2017 года. Частная жалоба в суд не поступала", - сообщает пресс-служба.

Тем не менее в суде не исключают, что уточнения к иску могли быть направлены и 30 сентября, поэтому "решение о дальнейшем движении искового заявления будет принято судом после истечения разумного срока, необходимого для поступления документов в суд".

В конце августа суд, оставив иск без движения, дал истцу время до 30 сентября, чтобы устранить нарушения ГПК в заявлении. Представителем истца по доверенности в исковом заявлении указана депутат Госдумы Наталья Поклонская.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
2
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Задержанные участники ячейки ИГ признались в изготовлении бомб
5
Крупнейшие по числу жертв инциденты со стрельбой в США с 2007 года
6
Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 50 человек
7
Нобелевская премия по физиологии и медицине. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама