Суд не принял к производству иск родственницы Романовых к студии Учителя из-за "Матильды"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник не смог принять к производству из-за нарушения норм Гражданского процессуального кодекса РФ иск о защите чести и достоинства, который родственница семьи Романовых 91-летняя Ольга Куликовская-Романова подала к студии "Рок" Алексея Учителя, режиссера фильма "Матильда". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Срок для устранения недостатков был установлен до 30 сентября 2017 года. На сегодняшний день судом не получено каких-либо документов, позволяющих принять иск к производству. Определение суда об оставлении иска без движения было получено истцом 19 сентября 2017 года. Частная жалоба в суд не поступала", - сообщает пресс-служба.

Тем не менее в суде не исключают, что уточнения к иску могли быть направлены и 30 сентября, поэтому "решение о дальнейшем движении искового заявления будет принято судом после истечения разумного срока, необходимого для поступления документов в суд".

В конце августа суд, оставив иск без движения, дал истцу время до 30 сентября, чтобы устранить нарушения ГПК в заявлении. Представителем истца по доверенности в исковом заявлении указана депутат Госдумы Наталья Поклонская.