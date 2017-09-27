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Следствие вменяет лидеру "Христианского государства" организацию угроз кинотеатрам

Происшествия
27 сентября, 12:41 дата обновления: 27 сентября, 12:46 UTC+3

Устанавливаются другие причастные к преступлению лица, сообщил источник

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Лидер организации "Христианского государства" Александр Калинин

Лидер организации "Христианского государства" Александр Калинин

© МВД России/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следствие вменяет лидеру "Христианского государства" Александру Калинину, организацию угроз кинотеатрам в связи с показом фильма "Матильда".

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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"Следствие вменяет Калинину пункт в части 2 статьи 179 УК РФ ("Организация принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения")", - сказал источник, отметив, что следствие устанавливает остальных причастных к преступлению лиц.

Калинин был арестован 23 сентября Таганским судом Москвы. Как сообщал ряд СМИ, Калинин ранее был осужден за ряд тяжких преступлений, в том числе убийство.

По данным МВД, уголовное дело было возбуждено по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров.

Ранее руководство киносетей "Формула кино" и "Синема парк" сообщили о том, что приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.

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