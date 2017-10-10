Медведев обсудил с президентом Алжира борьбу с терроризмом

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АЛЖИР, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что обсудил с президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой борьбу с терроризмом. "Мы обсудили международные проблемы, включая такие сложные, как борьба с терроризмом", - отметил он, рассказывая журналистам об итогах этой встречи.
По словам премьера, обсуждались и региональные вопросы.
Он констатировал, что позиции Москвы и Алжира по многим из проблем международной повестки совпадают. Медведев подчеркнул, что отношениях двух стран развиваются по восходящей, о чем свидетельствуют результаты прошедших во вторник российско-алжирских переговоров. По его словам, был подписан целый ряд документов о кооперации в нескольких отраслях, представляющих взаимный интерес.
Медведев также сообщил, что передал президенту Алжира приветствие от российского лидера Владимира Путина.