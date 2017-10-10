Россия и Алжир обсуждают кооперацию по производству ж/д вагонов

АЛЖИР, 10 октября. /ТАСС/. Россия и Алжир обсуждают кооперацию по производству железнодорожных вагонов, сообщил на пресс-конференции по итогам российско-алжирских переговоров премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Господин премьер-министр говорил про развитие туризма. Мы сегодня говорили про развитие [промышленной] кооперации в области вагонов, есть уже неплохой проект по использованию кузовов, которые производятся в России и потом используются для производства автомобилей (на территории Алжира). Все это не нефтяные, не углеводородные доходы. Это и есть диверсификация. По этому пути мы и будем (развивать наши отношения с Алжиром - прим. ТАСС)", - сказал он.

На последней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая состоялась 18-20 сентября, алжирская сторона интересовалась расширением сотрудничества с Россией: взаимодействием с российскими нефтегазовыми компаниями, включая создание совместного центра по обработке и интерпретации геофизических данных, совместного предприятия бурового оборудования на территории Алжира, развитие кооперации в сфере нефтехимию и нефтепереработки, сотрудничеством в области возобновляемых источников энергии энергоэффективности, также стороны обсуждали возможность строительства АЭС российского дизайна.

Проект по экспорту кузовов для автомобилей Renault Logan в Алжир (автомобиль выпускается под названием Symbol - прим. ТАСС) стартовал в декабре 2016 года. Завод Renault Algerie Production - совместное предприятие правительства Алжира и группы Renault, которой принадлежит 49% акций.

Компания "Renault Россия" уже поставила более десяти тысяч кузов производства "Автоваза" для сборки модели Renault Logan на завод Renault в городе Оран в Алжире. Всего, как ожидается, в 2017 году в Алжир будет поставлено более 18 тыс. кузовов.