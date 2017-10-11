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Жириновский заявил, что готов помериться IQ с Трампом и Тиллерсоном

Политика
11 октября, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В частности, лидер ЛДПР предложил провести сравнительный анализ на основе материалов публичных выступлений и заявлений политиков

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов помериться коэффициентом своего интеллекта (IQ) с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном.

"Вот Трамп предложил сравнить IQ свой и [IQ] Тиллерсона. Я бы себя еще добавил, на троих давайте сравним IQ. Вы во главе огромной Америки, и вот давайте от России тоже [в исследовании будет участник] ", - сказал Жириновский журналистам в среду.

По словам политика, сравнительное исследование коэффициентов интеллекта "должны сделать ученые". "Заложить [в исследование] все выступления, словарный запас, затронутые темы. Сразу будет видно, машина покажет у кого чего больше", - добавил лидер ЛДПР. В Америке, уверен Жириновский, "не смогли получить те знания, которые имеем мы в России".

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Жириновский, Владимир Вольфович
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