МИД РФ: Россия ежедневно консультируется по зонам деэскалации в Сирии

РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Россия ежедневно проводит консультации по ситуации в зонах деэскалации в Сирии с другими странами, участвующими в процессе урегулирования. "У нас каждодневные консультации по линии военных представителей - двусторонние, трехсторонние", - заявил журналистам замглавы МИД России Михаил Богданов.

Отвечая на вопрос, было ли решение Турции об операции в Идлибе согласовано с Москвой, он заметил, что надеется, что такие консультации проводились. За более точным ответом Богданов посоветовал обратиться в Минобороны.

Как сообщил Генштаб Турции, военные республики вошли на территорию Сирии 8 октября, провели разведывательные работы для установления обзорных пунктов. Они будут задействованы для мониторинга соблюдения режима перемирия.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.