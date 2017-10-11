МИД РФ: Россия ежедневно консультируется по зонам деэскалации в Сирии

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РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Россия ежедневно проводит консультации по ситуации в зонах деэскалации в Сирии с другими странами, участвующими в процессе урегулирования. "У нас каждодневные консультации по линии военных представителей - двусторонние, трехсторонние", - заявил журналистам замглавы МИД России Михаил Богданов.
Отвечая на вопрос, было ли решение Турции об операции в Идлибе согласовано с Москвой, он заметил, что надеется, что такие консультации проводились. За более точным ответом Богданов посоветовал обратиться в Минобороны.
Как сообщил Генштаб Турции, военные республики вошли на территорию Сирии 8 октября, провели разведывательные работы для установления обзорных пунктов. Они будут задействованы для мониторинга соблюдения режима перемирия.
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.