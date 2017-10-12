МИД РФ призывал зарубежных партнеров Украины не допустить массовых беспорядков в стране

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Москва призывает зарубежных партнеров Украины, обладающих влиянием на ее руководство, принять меры по недопущению насилия и массовых беспорядков в этой стране. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

Как подчеркнули в российском дипведомстве, озабоченность вызывают появившиеся в украинских СМИ сообщения о планах радикалов из партии "Свобода", движения "Правый сектор", ОУН (запрещены в РФ) и других националистических организаций устроить в центре Киева и других городах страны факельные шествия по случаю годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) 14 октября.

"Год назад мы уже стали свидетелями того, как обезумевшие молодчики, не без гордости провозглашающие себя идейными наследниками "дела" гитлеровских приспешников типа Бандеры и Шухевича, нагло маршировали под фашистскими знаменами со свастикой и выкрикивали нацистские лозунги, - напомнили в МИД РФ. - При этом на украинских улицах открыто звучали призывы к продолжению "войны" с Россией: к захвату и поджогу банков, преследованию журналистов и инакомыслящих, к сносу памятников, имеющих отношение к общей истории. Предпринимались также попытки захвата и разграбления храмов Украинской православной церкви, в частности Киево-Печерской Лавры".

"С сожалением приходится констатировать, что для современной Украины подобные шабаши становятся обыденным явлением - страна все больше погружается в неонацистскую пучину. Судя по отсутствию должной реакции на разгул профашистских сил на Украине, видимо, в этом нынешние киевские власти и видят "ее истинный путь в Европу", - заметили в министерстве.

В МИД РФ предупредили, что в условиях раскола и сохраняющейся социальной напряженности на Украине такие выходки экстремистов могут привести к насилию и массовым беспорядкам. "Призываем зарубежных партнеров Украины, имеющих рычаги влияния на ее руководство, побудить Киев предпринять все необходимые меры с целью не допустить развития ситуации по этому опасному сценарию, - подчеркнули в российском ведомстве. - Обращаемся к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине внимательно следить за обстановкой в стране, фиксировать в своих докладах возможные провокации и давать им соответствующую оценку".