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Лавров и Тиллерсон поддержали продолжение контактов Суркова и Волкера по Украине

Политика
12 октября, 21:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

В МИД РФ добавили, что в ходе разговора в целом обсуждался процесс реализации минских договоренностей

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине с учетом итогов встречи спецпредставителя госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым и поддержали продолжение этих контактов.

"Главы внешнеполитических ведомств затронули положение дел в реализации минских договоренностей по преодолению украинского кризиса с учетом итогов встречи 7 октября спецпредставителей России и США Суркова и Волкера, - отметили в МИД РФ. - Было поддержано продолжение контактов в этом формате".

Вторая встреча Суркова и Волкера состоялась в Белграде 7 октября.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Сурков, Владислав Юрьевич
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