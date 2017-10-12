Лавров и Тиллерсон поддержали продолжение контактов Суркова и Волкера по Украине

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине с учетом итогов встречи спецпредставителя госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым и поддержали продолжение этих контактов.
"Главы внешнеполитических ведомств затронули положение дел в реализации минских договоренностей по преодолению украинского кризиса с учетом итогов встречи 7 октября спецпредставителей России и США Суркова и Волкера, - отметили в МИД РФ. - Было поддержано продолжение контактов в этом формате".
Вторая встреча Суркова и Волкера состоялась в Белграде 7 октября.