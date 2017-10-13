Чижов считает, что пока рано говорить о продлении секторальных санкций Евросоюзом

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Продление экономических санкций ЕС в отношении России пока обсуждать рано, считает постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Не будем зарекаться", - заявил он в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей о том, намерен ли ЕС продлить еще на шесть месяцев секторальные санкции в отношении России.

При этом, по мнению постпреда РФ при ЕС, о существовании предпосылок к отмене какого-либо из пакетов говорить сложно из-за "разброса мнений" внутри блока.

"Вы понимаете, как происходит. Каждые шесть месяцев собираются представители стран-членов...и кто-то из евроструктур председательствует...Ряд стран начинает высказываться за ослабление санкций, кто-то за их отмену. Тут же другая группа говорит: вы правы в том, что санкции не работают, но они не работают потому, что они недостаточно строгие. Председательствующий говорит: раз такой разброс мнений, я предлагаю оставить все как есть, а через шесть месяцев вернемся к этому вопросу", - прокомментировал ситуацию Чижов.

Евросоюз 14 сентября в очередной раз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении граждан и компаний России. В настоящее время ограничительные меры применяются к 149 лицам и 38 организациям. 12 октября стало известно, что страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия и Украина также присоединились к решению Совета ЕС.