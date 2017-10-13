Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чижов считает, что пока рано говорить о продлении секторальных санкций Евросоюзом

Политика
13 октября, 2:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Постпред РФ при ЕС рассказал о разбросе мнений внутри блока

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Чижов

Владимир Чижов

© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Продление экономических санкций ЕС в отношении России пока обсуждать рано, считает постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Смотрите также

Санкции ЕС в отношении России. Досье

"Не будем зарекаться", - заявил он в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей о том, намерен ли ЕС продлить еще на шесть месяцев секторальные санкции в отношении России.

При этом, по мнению постпреда РФ при ЕС, о существовании предпосылок к отмене какого-либо из пакетов говорить сложно из-за "разброса мнений" внутри блока.

"Вы понимаете, как происходит. Каждые шесть месяцев собираются представители стран-членов...и кто-то из евроструктур председательствует...Ряд стран начинает высказываться за ослабление санкций, кто-то за их отмену. Тут же другая группа говорит: вы правы в том, что санкции не работают, но они не работают потому, что они недостаточно строгие. Председательствующий говорит: раз такой разброс мнений, я предлагаю оставить все как есть, а через шесть месяцев вернемся к этому вопросу", - прокомментировал ситуацию Чижов.

Евросоюз 14 сентября в очередной раз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении граждан и компаний России. В настоящее время ограничительные меры применяются к 149 лицам и 38 организациям. 12 октября стало известно, что страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия и Украина также присоединились к решению Совета ЕС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Чижов, Владимир Алексеевич
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Албания Украина Норвегия Черногория
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
2
МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержками
3
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
4
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
5
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
6
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
7
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
Темы дня
Новости партнеров
Реклама