Чижов: Совет Европы опасается выхода России из состава организации

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Страсбург с озабоченностью смотрит на возможность выхода России из состава Совета Европы. Об этом в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24" заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Без России Совет Европы во многом утрачивает смысл. На этапе, когда мы присоединялись, другие бывшие социалистические страны присоединялись, постсоветские европейские страны присоединялись, у них было несколько задач, как то подтянуть нас и цивилизовать тех, кто раньше входил в бывший социалистический лагерь. Вторая задача выполнена, считайте. И, по сути дела, смысл существования сегодня Совета Европы, во многом, это российский фактор. Поэтому им не хотелось бы остаться не только без наших денег и взносов, но и без того поля деятельности, которое несет за собой для них членство России в СЕ", - заявил Чижов.

При этом, принять решение о возвращении голоса российской делегации в ПАСЕ необходимо в ближайшие несколько месяцев, считает постпред. "Январь месяц у них следующая и, рискну предположить, что последняя возможность". Однако, как эта возможность в итоге будет использована, Чижов прогнозировать не стал.

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.