Громыко: Румыния проиграла в результате разрыва отношений с РФ

БУХАРЕСТ, 13 октября. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Румыния, "бесспорно, проиграла в результате почти полного разрыва отношений с Россией". Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС выразил директор Института Европы, член-корреспондент РАН Алексей Громыко, который находится в Румынии по линии сотрудничества с Европейским фондом Титулеску и университетом Крайовы.

"Потенциал российско-румынских отношений очень большой, но используется сегодня, наверное, всего на 10%, - сказал он. - За последние два с половиной десятилетия динамика экономического и политического взаимодействия между двумя странами непрерывно затухала".

"Румыния решила следовать рецептам, которые по сути отражают чужие интересы, - продолжил собеседник агентства. - Значительная часть румынского политического класса проводит антироссийский курс, который объективно вредит их собственной стране. В Румынии размещены элементы ПРО, которые, с точки зрения российских военных специалистов и дипломатов, нарушают основополагающее соглашение по ракетам средней и меньшей дальности. Кроме того, многие политики Румынии одержимы идеей "румынизации" Молдавии, объединения Молдавии и Румынии".

"К сожалению, многие страны, став членами ЕС и НАТО, посчитали, что это должно не диверсифицировать их внешние контакты, а стать альтернативой прежним связям, - отметил Громыко. - Между тем более тесное общение с Западом не противоречит экономическому и политическому партнерству с Россией. Наши страны многое объединяет, а не разделяет. Румыния - православная страна, здесь живет русское меньшинство - липоване, многие румыны выступают за нормализацию отношений с Россией".

"Румыния могла бы выиграть гораздо больше, не занимая однобокую позицию, которая только ухудшает ситуацию, а выступив в роли посредника, - считает он. - Многие европейские нейтральные страны - Швейцария, Финляндия, Австрия - играют выше своих возможностей, потому что предоставляют переговорную площадку для решения международных проблем. И Румыния могла бы делать так же, внеся вклад в урегулирование, например, украинского и приднестровского кризисов. Отказываясь же от этой роли, она ограничивает собственные возможности".

"Поскольку Россия и Румыния - соседи, то "тирания географии" в конце концов возобладает, - полагает Громыко. - Все страны стремятся к тому, чтобы их окружение было миролюбивым: западноевропейская интеграция положила конец многовековой вражде между Германией и Францией. То же самое относится к отношениям между Россией и Румынией, Россией и Польшей, Россией и прибалтийскими странами. Несмотря на то, что сегодня эти страны можно назвать "ястребами", через 20-30 лет все будет иначе, потому что нынешняя ситуация не отвечает их интересам".