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Матвиенко: РФ сделает все, чтобы ассамблея МПС прошла без давления с чьей-либо стороны

Политика
13 октября, 8:04 дата обновления: 13 октября, 8:09 UTC+3 МОСКВА 13, октября. /ТАСС

По словам спикера Совфеда, ассамблея Межпарламентского союза призвана консолидировать, а не разъединять международное сообщество

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия сделает все, чтобы предстоящая 137-я ассамблея Межпарламентского союза (МПС) прошла без любых попыток давления и навязывания своих позиций кем-либо из участников как во время дискуссий, так и при принятии документов. Об этом ТАСС заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в преддверии открытия сессии МПС в Санкт-Петербурге, которая пройдет с 14 по 18 октября.

"Сделаем все от нас зависящее, чтобы форум был полностью свободен от попыток обструкции, давления и навязывания участникам чего-либо, будь то в ходе согласования повестки заседаний или дискуссии, или выработки итоговых документов", - сказала она.

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Матвиенко подчеркнула, что ассамблея МПС призвана консолидировать, а не разъединять парламенты и парламентариев, международное сообщество. "Таков наш девиз как принимающей стороны, и мы ему неукоснительно следуем", - добавила спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, она рассчитывает, что МПС выступит против наращивания силы и в поддержку мирного урегулирования всех международных проблем.

"Мы ожидаем, что ассамблея Межпарламентского союза выступит против культивирования силы в международных отношениях, в поддержку приоритета равноправного диалога, учета и уважения взаимных интересов государств, мирного урегулирования всех международных проблем, безусловного соблюдения прав и свобод человека", - заявила она.

Говоря о включение Вануату и Туркмении в состав МПС, спикер Совфеда отметила, что это откроет для них новые возможности взаимодействия с парламентами мира по важным и актуальным вопросам международной повестки. "В ходе ассамблеи МПС ожидается прием новых членов: есть соответствующее обращение со стороны республики Вануату и Туркменистана. Мы приветствуем намерение этих стран присоединиться к Межпарламентскому союзу. Вхождение в МПС открывает им новые возможности системного взаимодействия с парламентами мира, участия в подготовке и принятии документов, значимых для всего международного сообщества", - сказала спикер Совфеда.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

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Россия Вануату Туркмения
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