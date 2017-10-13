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Лавров: РФ надеется на скорый созыв очередного раунда по Сирии в Женеве

Политика
13 октября, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Предыдущая встреча в Женеве представителей Дамаска и сирийской оппозиции состоялась в июле

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве состоится в скором времени. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с лидером сирийского оппозиционного движения "Завтра Сирии" Ахмедом аль-Джарбой.

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"Рады новой возможности обменяться мнениями о путях урегулирования ситуации в Сирии", - отметил Лавров, напомнив, что предыдущая встреча с сирийским оппозиционером состоялась в июне. "С тех пор произошло немало важных событий, были сформированы новые зоны деэскалации, в том числе Восточная Гута, Хомс, а затем и Идлиб", - добавил министр.

"Эти процессы шли в рамках астанинских переговоров с участием трех гарантов - России, Ирана и Турции, с участием наблюдателей от США, Иордании, представителей ООН. Но главными действующими лицами в этом процессе являются делегация правительства и делегация оппозиции, - сказал он. - Ценим ту последовательную поддержку, которую и ваше движение, и вы лично оказывали и продолжаете оказывать этим усилиям".

"Видим последовательную позицию, которую вы занимаете на протяжении всего сирийского кризиса, постоянно выступаете за создание условий для начала прямого диалога и нахождения общеприемлемых решений, которые отражали бы интересы всех без исключения сирийцев, всех этноконфессиональных групп и политических течений. В рамках подготовки к новым встречам в астанинском формате, в ожидании очередного раунда - надеемся, что он не за горами, - женевских переговоров нам важно было бы услышать ваши оценки, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Считаем ваш приезд весьма своевременным".

Предыдущая встреча представителей Дамаска и сирийской оппозиции прошла в Женеве в июле.

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