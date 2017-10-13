Лавров: РФ надеется на скорый созыв очередного раунда по Сирии в Женеве

Захаркин сообщил, что имеет предложение от иностранного хоккейного клубаСпорт 13 октября, 13:49
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского мостаВ стране 13 октября, 13:46
Правительство ставит задачу как можно быстрее уйти от трехсменки в школахОбщество 13 октября, 13:42
Воропаев: ХК "Сочи" при Зубове демонстрирует более высокий уровень организации игрыСпорт 13 октября, 13:33
Вторая неделя октября завершится дождями и потеплением в большинстве регионов РоссииВ стране 13 октября, 13:28
Более десяти человек отравились дымом в здании Совета ЕС в БрюсселеПроисшествия 13 октября, 13:25
Государственный адвокат Януковича направил запросы в правоохранительные органы РоссииМеждународная панорама 13 октября, 13:13
Президент ФХР Третьяк удостоен премии за развитие российско-чешских отношенийСпорт 13 октября, 12:55
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея УчителяКультура 13 октября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве состоится в скором времени. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с лидером сирийского оппозиционного движения "Завтра Сирии" Ахмедом аль-Джарбой.
"Рады новой возможности обменяться мнениями о путях урегулирования ситуации в Сирии", - отметил Лавров, напомнив, что предыдущая встреча с сирийским оппозиционером состоялась в июне. "С тех пор произошло немало важных событий, были сформированы новые зоны деэскалации, в том числе Восточная Гута, Хомс, а затем и Идлиб", - добавил министр.
"Эти процессы шли в рамках астанинских переговоров с участием трех гарантов - России, Ирана и Турции, с участием наблюдателей от США, Иордании, представителей ООН. Но главными действующими лицами в этом процессе являются делегация правительства и делегация оппозиции, - сказал он. - Ценим ту последовательную поддержку, которую и ваше движение, и вы лично оказывали и продолжаете оказывать этим усилиям".
"Видим последовательную позицию, которую вы занимаете на протяжении всего сирийского кризиса, постоянно выступаете за создание условий для начала прямого диалога и нахождения общеприемлемых решений, которые отражали бы интересы всех без исключения сирийцев, всех этноконфессиональных групп и политических течений. В рамках подготовки к новым встречам в астанинском формате, в ожидании очередного раунда - надеемся, что он не за горами, - женевских переговоров нам важно было бы услышать ваши оценки, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Считаем ваш приезд весьма своевременным".
Предыдущая встреча представителей Дамаска и сирийской оппозиции прошла в Женеве в июле.