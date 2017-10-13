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Косачев: сторонам сирийского конфликта пора переходить к переговорам без посредников

Политика
13 октября, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

По мнению сенатора, участники переговоров также должны отказаться от "ультимативных требований"

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Стороны сирийского конфликта необходимо убедить в необходимости переговоров без внешних посредников. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью телеканалу "Россия 24", вышедшем в эфир в пятницу.

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Косачев возглавляет рабочую группу Межпарламентского союза по Сирии, созданную по российской инициативе.

"Нужно сейчас безотлагательно приложить все усилия для того, чтобы убедить и президента [Башара] Асада, и парламент, и правительство Сирии, с одной стороны, и оппозицию, которая находится внутри Сирии, которая находится за пределами Сирии, сесть за стол переговоров уже друг с другом, а не встречаться где-то при посредниках, будь то в Женеве или в Астане", - сказал Косачев.

Он также отметил важность отказа сторон от ультимативных требований в адрес друг друга.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Переговоры по Сирии в Женеве
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Асад, Башар Хафез Косачев, Константин Иосифович
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