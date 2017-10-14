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Матвиенко заявила, что готова встретиться с временным главой ПАСЕ

Политика
14 октября, 14:50 дата обновления: 14 октября, 15:10 UTC+3

При этом спикер Совфеда сообщила, что пока не получила соответствующее письмо от Стеллы Кириакидис

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко готова встретиться в временным председателем ПАСЕ Стеллой Кириакидис, но пока не получала от нее письмо.

"Мы письмо такое не получили. Если я получу это письмо, я с удовольствием встречусь с госпожой председателем [ПАСЕ]. Мы приветствуем любые шаги на встречу друг другу. Любой диалог", - сказала Матвиенко журналистам в субботу на полях мероприятий Межпарламентского союза.

По ее словам, Россия не отступит от своей позиции о необходимости внесения изменений в регламент Совета Европы с тем, чтобы лишить любые институты, в том числе ПАСЕ, права ограничивать полномочия национальных делегаций. "Мы готовы обсуждать возможные движения в эту сторону, готовы работать с национальными делегациями других государств, все для лучшего понимания ситуации. Если Совет Европы не предпримет в целом каких-то шагов, то, я боюсь, этот кризис будет усугубляется не только в ПАСЕ, но и распространяться на другие институты", - предупредила Матвиенко.

В субботу в кулуарах открывающейся в Санкт-Петербурге ассамблеи Межпарламентского союза ТАСС стало известно, что временный председатель ПАСЕ Стелла Кириакидис направила письмо спикерам верхней и нижней палат парламента РФ Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, в котором выразила готовность в ближайшее время встретиться для обсуждения отношений между Россией и ПАСЕ.

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