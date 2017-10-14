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Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой

Политика
14 октября, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Как заявил глава ВТБ в интервью CNN, при таком подходе Вашингтон не может обеспечить выстраивание отношений с Москвой, и это является проблемой

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Глава ВТБ Андрей Костин

Глава ВТБ Андрей Костин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Проблемы в отношениях США и России кроются не в отношениях между лидерами двух стран, а в восприятии президента США Дональда Трампа политическими элитами страны. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью телеканалу CNN.

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"Проблема не в отношениях [президента РФ Владимира] Путина и Трампа, а в отношениях между Трампом и политической элитой Америки и Конгрессом США. Недавно Трамп сказал, что все, что касается России, - это вовсе не о России, это о результатах президентских выборов", - считает Костин.

"От одной очень значимой фигуры Демократической партии США, которая всем известна, я слышал, что они хотели бы вынести импичмент Трампу либо за отношения с Россией, либо за отмывание денег, либо за сумасшествие", - добавил глава ВТБ. Он отметил, что при таком подходе американская администрация не может обеспечить выстраивание отношений с Россией, что и является проблемой.

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