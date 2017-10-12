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Трамп: демократы проиграли на выборах из-за слабого кандидата, а не из-за России

Международная панорама
12 октября, 4:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, октября. /ТАСС

Глава Белого дома считает, что его политические оппоненты говорят о вмешательстве Москвы, чтобы оправдать свое поражение оправдания

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© Evan Vucci/AP Photo

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Демократы не могут признать, что выдвинули слабого кандидата на президентские выборы 2016 года, поэтому ищут оправдание своему поражению, утверждая, что это следствие вмешательства России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, фрагменты которого были опубликованы в среду.

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Главе Белого дома был задан в очередной раз вопрос, вмешивалась ли Россия в выборы. Он ответил, что демократам нужны "оправдания своему поражению на выборах, которые теоретически, как они полагали, они должны были выиграть".

"Они [демократы] сели и признали, что, вау, все идет не лучшим образом. На следующее утро, о чем было написано в нескольких книгах или книге, они задались вопросом, почему они проиграли выборы. И они нашли ответ. Это была Россия, Россия!" - продолжал Трамп.

"Это произошло не из-за России, а из-за плохого кандидата", - подчеркнул президент США.

В настоящее время сразу три комитета американского Конгресса и спецпрокурор Роберт Мюллер проводят параллельные расследования с целью выяснить, существовал ли некий сговор между предвыборным штабом Трампа и представителями российских властей. Трамп уже неоднократно подчеркивал, что такие предположения беспочвенны. Москва тоже не раз, в том числе на самом высоком уровне, отвергала любые обвинения в попытках повлиять на результаты выборов в США.

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