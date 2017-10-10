Трамп назвал заявления демократов о вмешательстве РФ в выборы оправданием своего поражения

Смолов будет капитаном сборной России по футболу в матче с командой ИранаСпорт 10 октября, 17:51
Сбербанк запустил в Подмосковье проект по развитию предпринимателей регионаЭкономика и бизнес 10 октября, 17:48
Третьяк: наличие в КХЛ такой команды, как СКА, важно для сборной России в преддверии ОИСпорт 10 октября, 17:42
Путин поддержал Додона в его намерении развивать отношения с РФПолитика 10 октября, 17:42
Ученые обнаружили инсектициды в образцах меда по всему мируСоциальная ответственность 10 октября, 17:36
Генпрокуратура РФ добилась через суд взыскания с банка 1,4 млрд рублей по делу БраудераПроисшествия 10 октября, 17:22
УЕФА открыл дисциплинарное дело против ПСЖ по итогам матча Лиги чемпионов с "Баварией"Спорт 10 октября, 16:56
Тренер: подготовка сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина проходит без срывовСпорт 10 октября, 16:51
Книжная ярмарка во Франкфурте-на-Майне. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Демократы ищут оправдание своему поражению на президентских выборах в 2016 году, утверждая, что это следствие вмешательства России. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью журналу Forbes, опубликованном во вторник.
Главе Белого дома был задан в очередной раз вопрос, вмешивалась ли Россия в выборы или нет. Он ответил, что по итогам голосования получил поддержку 306 выборщиков, и добавил, что демократам нужны "оправдания своему поражению на выборах, которые теоретически, как они полагали, должны были выиграть".
В настоящее время сразу три комитета американского Конгресса и спецпрокурор Роберт Мюллер проводят параллельные расследования с целью выяснить, существовал ли некий сговор между предвыборным штабом Трампа и представителями российских властей. Трамп уже неоднократно подчеркивал, что такие предположения беспочвенны. Москва тоже не раз, в том числе на самом высоком уровне, отвергала любые обвинения в попытках повлиять на результаты выборов в США.