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Трамп назвал заявления демократов о вмешательстве РФ в выборы оправданием своего поражения

Международная панорама
10 октября, 16:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, октября. /ТАСС

Президент США подчеркнул, что по итогам голосования получил поддержку 306 выборщиков

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ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Демократы ищут оправдание своему поражению на президентских выборах в 2016 году, утверждая, что это следствие вмешательства России. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью журналу Forbes, опубликованном во вторник.

Главе Белого дома был задан в очередной раз вопрос, вмешивалась ли Россия в выборы или нет. Он ответил, что по итогам голосования получил поддержку 306 выборщиков, и добавил, что демократам нужны "оправдания своему поражению на выборах, которые теоретически, как они полагали, должны были выиграть".

В настоящее время сразу три комитета американского Конгресса и спецпрокурор Роберт Мюллер проводят параллельные расследования с целью выяснить, существовал ли некий сговор между предвыборным штабом Трампа и представителями российских властей. Трамп уже неоднократно подчеркивал, что такие предположения беспочвенны. Москва тоже не раз, в том числе на самом высоком уровне, отвергала любые обвинения в попытках повлиять на результаты выборов в США.

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