Песков: Путин не встречался с делегацией КНДР на полях ассамблеи МПС

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) не встречался с представителями делегации КНДР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", - ответил он на вопрос журналистов, проводил ли Путин встречи "на ногах" с членами северокорейской делегации.
После завершения церемонии открытия ассамблеи делегаты разных стран буквально окружили президента России, стремясь поприветствовать его и обменяться несколькими словами. Некоторые также просили разрешения сфотографироваться с российским лидером.