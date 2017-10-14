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Песков: Путин не встречался с делегацией КНДР на полях ассамблеи МПС

Политика
14 октября, 21:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

Президент РФ не проводил встречи "на ногах" с членами делегации КНДР, отметил пресс-секретарь российского лидера

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) не встречался с представителями делегации КНДР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Нет", - ответил он на вопрос журналистов, проводил ли Путин встречи "на ногах" с членами северокорейской делегации.

После завершения церемонии открытия ассамблеи делегаты разных стран буквально окружили президента России, стремясь поприветствовать его и обменяться несколькими словами. Некоторые также просили разрешения сфотографироваться с российским лидером.

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