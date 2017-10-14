Клинцевич считает, что факельные шествия делают Киев похожим на нацистский Берлин

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Современный Киев напоминает Берлин начала 1930-х годов из-за факельных маршей националистически настроенных молодчиков. Такое мнение высказал в субботу журналистам первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя шествие украинских националистов, которое прошло в центре украинской столицы в субботу.

"Трудно поверить, что подобное возможно в XXI веке, после всех немыслимых жертв, которые понесло человечество. Настоящий шабаш националистов. Киев сегодня - это Берлин начала 30-х годов прошлого века", - сказал Клинцевич.

По его словам, идейные наследники фашистов рвутся к власти в самом центре континента, однако Запад предпочитает не обращать на это внимания. "Европа опять безмолвствует. Неужели история ничему не учит?" - цитирует сенатора его пресс-служба.

В субботу украинские националисты прошли маршем в центре Киева по случаю 75-й годовщины образования Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) и Дня защитника отечества, который пришедшая в 2014 году власть перенесла с 23 февраля на 14 октября. Шествие завершилось без серьезных инцидентов. Участники марша - не менее 10 тыс. человек - с факелами в руках прошли несколькими центральными улицами Киева, они также несли флаги националистических партий и организаций.

УПА создана в 1943 году Организацией украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) - ультраправой политической организацией, действовавшей в основном на территории Западной Украины. В своей деятельности она ориентировалась на использование экстремистских методов, в том числе террористических актов. В годы Великой Отечественной войны ОУН в сотрудничестве с нацистскими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. По открытым данным, члены ОУН - УПА убили не менее миллиона человек, в том числе около 200 тыс. поляков во время Волынской резни.