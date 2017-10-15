Косачев: основное бремя ответственности за восстановление Сирии должен нести Запад

"Уфа" обыграла "Локомотив" в матче чемпионата России по футболуСпорт 15 октября, 15:53
Колобков: фестиваль молодежи стал примером реализации олимпийского наследия СочиСпорт 15 октября, 15:41
Колобков принял участие в работе спортивных площадок на фестивале молодежи в СочиСпорт 15 октября, 15:41
В Гидрометцентре опровергли сообщения о первом снеге в ПодмосковьеОбщество 15 октября, 15:34
Поветкин начал в Кисловодске подготовку к следующему боюСпорт 15 октября, 15:31
Живое общение молодежи на фестивале может быть лекарством от селфи-зависимостиОбщество 15 октября, 15:18
Мутко заявил, что для него Ласицкене является лучшей легкоатлеткой мираСпорт 15 октября, 15:15
Sky: число жертв теракта в столице Сомали возросло до 189 человекМеждународная панорама 15 октября, 15:05
Атмосфера в Сочи на старте фестиваля молодежи напомнила Мутко Олимпиаду-2014Спорт 15 октября, 14:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Основное бремя ответственности за послевоенное восстановление Сирии должен нести Запад, который в свое время взялся демократизировать Ближний Восток. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Совершенно очевидно, что ответственность за то, что в Сирии началась гражданская война, которой, в свою очередь, воспользовались террористы, несут, с одной стороны, власти Сирии, с другой - те, кто провоцировал сирийскую оппозицию на вооруженное сопротивление", - сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, это "те самые западные страны, которые в свое время взялись демократизировать большой Ближний Восток". "И Сирия - один из примеров того, как эта попытка силового экспорта демократии привела к противоположным и разрушительным для этой страны последствиям", - напомнил он.
"Поэтому, конечно, основное бремя ответственности за послевоенное восстановление Сирии должны взять на себя западные страны", - подчеркнул глава комитета Совфеда.
14 октября сирийские правительственные войска освободили от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Меядин, который до настоящего момента был самым крупным населенным пунктом, остававшимся под контролем ИГ. Как сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на заявление вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемой США, она начала завершающий этап операции по освобождению неофициальной столицы ИГ города Ракка.
Выступая в субботу на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество задуматься о послевоенном восстановлении Сирии. По его словам, стоит подумать о том, "как, в каких формах, объемах" оказать помощь Сирии и другим странам региона, как "эффективнее содействовать их социально-экономическому развитию и укреплению государственных институтов, в том числе и законодательной ветви власти".