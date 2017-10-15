Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев: основное бремя ответственности за восстановление Сирии должен нести Запад

Политика
15 октября, 15:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, октября. /ТАСС

По словам сенатора, речь идет о тех странах, которые "в свое время взялись демократизировать большой Ближний Восток"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Основное бремя ответственности за послевоенное восстановление Сирии должен нести Запад, который в свое время взялся демократизировать Ближний Восток. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Совершенно очевидно, что ответственность за то, что в Сирии началась гражданская война, которой, в свою очередь, воспользовались террористы, несут, с одной стороны, власти Сирии, с другой - те, кто провоцировал сирийскую оппозицию на вооруженное сопротивление", - сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, это "те самые западные страны, которые в свое время взялись демократизировать большой Ближний Восток". "И Сирия - один из примеров того, как эта попытка силового экспорта демократии привела к противоположным и разрушительным для этой страны последствиям", - напомнил он.

"Поэтому, конечно, основное бремя ответственности за послевоенное восстановление Сирии должны взять на себя западные страны", - подчеркнул глава комитета Совфеда.

Смотрите также

Сирийские войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГ в Меядине

Путин: мировое сообщество уже должно задуматься о послевоенном восстановлении Сирии

Минобороны: США бомбят мирных жителей в Ракке в ходе безграмотно подготовленной операции

14 октября сирийские правительственные войска освободили от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Меядин, который до настоящего момента был самым крупным населенным пунктом, остававшимся под контролем ИГ. Как сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на заявление вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемой США, она начала завершающий этап операции по освобождению неофициальной столицы ИГ города Ракка.

Выступая в субботу на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество задуматься о послевоенном восстановлении Сирии. По его словам, стоит подумать о том, "как, в каких формах, объемах" оказать помощь Сирии и другим странам региона, как "эффективнее содействовать их социально-экономическому развитию и укреплению государственных институтов, в том числе и законодательной ветви власти".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Потерявшийся в лесу Нижегородской области ребенок найден живым
2
СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что в Ракке остаются около 300 боевиков ИГ
3
Хиллари Клинтон утверждает, что Россия стремилась навредить ей на президентских выборах
4
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
5
Московская полиция задержала клиента парикмахерской, убившего мастера
6
Sky: число жертв теракта в столице Сомали возросло до 189 человек
7
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама