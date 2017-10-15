Рябков не исключил принятия отдельного закона для ответа на санкции США

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможность принятия отдельного закона или усовершенствования имеющегося законодательства РФ в качестве ответа на санкции США.
"Конечно, проблематика усовершенствования законодательства - будь то в форме отдельного закона или внесения изменений в действующие законодательные акты, которые позволят нам реагировать зеркально на демонстративные и неприемлемые меры давления на наших журналистов и на компании, которые по каким-то причинам не устраивают американских "радетелей за свободу слова", - все это в арсенале наших ответных мер", - сказал он корреспонденту ТАСС. "Поэтому я не исключаю ничего. Может быть, отдельный законодательный акт, может быть, внесение изменений в действующие законодательные акты путем их усовершенствования", - предположил заместитель министра иностранных дел РФ.
"Но главное здесь не то, какие формы будут приобретать наши ответные действия, главное - решимость не оставлять неприемлемые действия США без ответа", - подчеркнул Рябков. "Мы неоднократно повторяли, что ответ на американские санкционные меры воздействия на нас будет и он может быть симметричным или асимметричным", - добавил дипломат.
В четверг председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не исключает, что ответ РФ на антироссийские санкции США возможен не только на дипломатическом, но и на законодательном уровне. Как отметил глава комитета, "обязав сократить число сотрудников дипмиссии США в РФ до паритета, Россия оставила за собой право и на другие ответные меры". По мнению Слуцкого, "введение мер противодействия на законодательном уровне было бы вполне логичным". В субботу спикер палаты Вячеслав Володин подтвердил, что Госдума прорабатывает вопрос о внесении законопроекта, отвечающего на американские санкции в отношении РФ, но о конкретном содержании документа пока говорить рано.
В конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, облекает в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов.
В сентябре США закрыли три дипломатических представительства РФ на своей территории, в том числе генконсульство в Сан-Франциско. В помещениях этих объектов прошли досмотры и обыски.