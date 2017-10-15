Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рябков не исключил принятия отдельного закона для ответа на санкции США

Политика
15 октября, 21:14 дата обновления: 15 октября, 21:59 UTC+3

Москва решительно настроена ответить на неприемлемые действия США, заявил замглавы МИД РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможность принятия отдельного закона или усовершенствования имеющегося законодательства РФ в качестве ответа на санкции США.

Смотрите также
Российское посольство в Нью-Йорке

Дипломатичный ответ: развитие "дачного скандала" между Россией и США

"Конечно, проблематика усовершенствования законодательства - будь то в форме отдельного закона или внесения изменений в действующие законодательные акты, которые позволят нам реагировать зеркально на демонстративные и неприемлемые меры давления на наших журналистов и на компании, которые по каким-то причинам не устраивают американских "радетелей за свободу слова", - все это в арсенале наших ответных мер", - сказал он корреспонденту ТАСС. "Поэтому я не исключаю ничего. Может быть, отдельный законодательный акт, может быть, внесение изменений в действующие законодательные акты путем их усовершенствования", - предположил заместитель министра иностранных дел РФ.

"Но главное здесь не то, какие формы будут приобретать наши ответные действия, главное - решимость не оставлять неприемлемые действия США без ответа", - подчеркнул Рябков. "Мы неоднократно повторяли, что ответ на американские санкционные меры воздействия на нас будет и он может быть симметричным или асимметричным", - добавил дипломат.

В четверг председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не исключает, что ответ РФ на антироссийские санкции США возможен не только на дипломатическом, но и на законодательном уровне. Как отметил глава комитета, "обязав сократить число сотрудников дипмиссии США в РФ до паритета, Россия оставила за собой право и на другие ответные меры". По мнению Слуцкого, "введение мер противодействия на законодательном уровне было бы вполне логичным". В субботу спикер палаты Вячеслав Володин подтвердил, что Госдума прорабатывает вопрос о внесении законопроекта, отвечающего на американские санкции в отношении РФ, но о конкретном содержании документа пока говорить рано.

В конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, облекает в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов.

В сентябре США закрыли три дипломатических представительства РФ на своей территории, в том числе генконсульство в Сан-Франциско. В помещениях этих объектов прошли досмотры и обыски.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
Персоны
Обама, Барак Рябков, Сергей Алексеевич Слуцкий, Леонид Эдуардович Володин, Вячеслав Викторович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
2
Победивший на выборах в Киргизии кандидат продолжит реформы Атамбаева
3
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
4
Тиллерсон заявил, что Трамп не хочет воевать с КНДР
5
На митинге "Альянса патриотов Грузии" в Батуми прозвучали требования начать диалог с РФ
6
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
7
СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что в Ракке остаются около 300 боевиков ИГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама