Медведев отметил личный вклад Жээнбекова в развитие союзнических отношений Киргизии и РФ

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием на пост президента Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Хотел бы отметить ваш личный вклад в развитие дружественных, партнерских, и союзнических отношений, связывающих Россию и Киргизию", - подчеркнул премьер. "Уверен, что на новом посту вы продолжите уделять приоритетное внимание наращиванию всего комплекса российско-киргизского сотрудничества, реализации перспектив совместных проектов в различных областях, углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - заявил он.
Президентские выборы прошли в Киргизии 15 октября. За кандидата от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизстана Сооронбая Жээнбекова, по предварительным данным, проголосовали 54,81% избирателей. Второе место занял лидер парламентской фракции "Республика-Ата- Журт" ("Республика-Отчизна") Омурбек Бабанов, которого поддержали 33,74% избирателей. Явка на выборах составила 55,93%.