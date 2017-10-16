В заявлении Ким Чен Ына, переданном Матвиенко, его реакция на выступление Трампа в ООН

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Заявление, переданное спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко делегацией КНДР, содержит реакцию верховного руководителя страны на заявления президента США Дональда Трампа в ООН.
"Здесь нет никакой сенсации. Нам был передан на корейской языке оригинал реакции верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына на выступление президента США Трампа в Организации Объединенных Наций", - заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с вице-спикером Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхуном на полях 137-й ассамблеи МПС.
Матвиенко добавила, что это заявление частями уже публиковалось. "Здесь полный текст", - сказала она.