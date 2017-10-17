Политолог: предлагаемый Украиной вариант миссии ООН нацелен на неисполнение "Минска-2"

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Украинский вариант направления миссии ООН в Донбасс приведет к полному неисполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Такое мнение выразил на круглом столе в ТАСС руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Он напомнил, что сейчас идут активные дискуссии вокруг мандата миссии ООН. Предложенный российским президентом Владимиром Путиным вариант предполагает, что силы ООН ограничатся охраной миссии ОБСЕ и будут размещаться на линии соприкосновения в Донбассе. Украина же настаивает, чтобы они имели доступ ко всей неконтролируемой Киевом территории Донбасса.
"Предложение Путина четко базируется на решении 1117 постоянного совета ОБСЕ о размещении Специальной мониторинговой миссии [СММ], 2 и 3 пунктом данного решения зафиксировано, что СММ сотрудничает с международными организациями и в первую очередь ООН. На этом и базируется предложение Путина об охранной миссии", - пояснил он.
"Украинский же вариант приведет к полному неисполнению минских соглашений. Доступ миссии ООН ко всей территории республик Донбасса приведет к тому, что она возьмет на себя нынешние функции СММ ОБСЕ, и та будет, по сути, выведена за рамки урегулирования конфликта. Результатом такого украинского предложения станет развал "нормандской четверки" [Украина, Россия, Германия, Франция], потому что в ней не будет необходимости. Минские переговоры контактной группы также будут бессмысленны", - добавил Чеснаков.
По его мнению, Украина сознательно манипулирует идеей миссии ООН, чтобы не выполнять политическую часть минских соглашений. "Для Киева введение миссии ООН лишь способ не выполнять минские соглашения и фактически уничтожить республики Донбасса таким вот изощренным способом, и это несмотря на то, что на встрече "нормандской четверки" в Берлине в прошлом году [президент Украины Петр] Порошенко согласился с позицией Путина и [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель, что мандат ОБСЕ достаточен и нужно усилить миссию лишь легким вооружением. Тогда сама ОБСЕ отказалась от этого варианта, а теперь украинская сторона позволяет себе утверждать, что согласованный Порошенко вариант якобы навсегда разделит Украину и Донбасс. Это циничное передергивание показывает, что украинское руководство просто напросто петляет, чтобы не выполнять минские соглашения", - уверен политолог.