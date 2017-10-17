Политолог: предлагаемый Украиной вариант миссии ООН нацелен на неисполнение "Минска-2"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Украинский вариант направления миссии ООН в Донбасс приведет к полному неисполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Такое мнение выразил на круглом столе в ТАСС руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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Он напомнил, что сейчас идут активные дискуссии вокруг мандата миссии ООН. Предложенный российским президентом Владимиром Путиным вариант предполагает, что силы ООН ограничатся охраной миссии ОБСЕ и будут размещаться на линии соприкосновения в Донбассе. Украина же настаивает, чтобы они имели доступ ко всей неконтролируемой Киевом территории Донбасса.

"Предложение Путина четко базируется на решении 1117 постоянного совета ОБСЕ о размещении Специальной мониторинговой миссии [СММ], 2 и 3 пунктом данного решения зафиксировано, что СММ сотрудничает с международными организациями и в первую очередь ООН. На этом и базируется предложение Путина об охранной миссии", - пояснил он.

"Украинский же вариант приведет к полному неисполнению минских соглашений. Доступ миссии ООН ко всей территории республик Донбасса приведет к тому, что она возьмет на себя нынешние функции СММ ОБСЕ, и та будет, по сути, выведена за рамки урегулирования конфликта. Результатом такого украинского предложения станет развал "нормандской четверки" [Украина, Россия, Германия, Франция], потому что в ней не будет необходимости. Минские переговоры контактной группы также будут бессмысленны", - добавил Чеснаков.

По его мнению, Украина сознательно манипулирует идеей миссии ООН, чтобы не выполнять политическую часть минских соглашений. "Для Киева введение миссии ООН лишь способ не выполнять минские соглашения и фактически уничтожить республики Донбасса таким вот изощренным способом, и это несмотря на то, что на встрече "нормандской четверки" в Берлине в прошлом году [президент Украины Петр] Порошенко согласился с позицией Путина и [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель, что мандат ОБСЕ достаточен и нужно усилить миссию лишь легким вооружением. Тогда сама ОБСЕ отказалась от этого варианта, а теперь украинская сторона позволяет себе утверждать, что согласованный Порошенко вариант якобы навсегда разделит Украину и Донбасс. Это циничное передергивание показывает, что украинское руководство просто напросто петляет, чтобы не выполнять минские соглашения", - уверен политолог.