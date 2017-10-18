Матвиенко: нужно делать все возможное, чтобы КНДР и Южная Корея сели за стол переговоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что необходимо делать все возможное для организации переговоров между КНДР и Южной Кореей, хотя пока Пхеньян не готов к этому.

"Другого пути, кроме переговоров, нет. Пока Северная Корея не готова к их проведению, но мы должны сделать все возможное, чтобы посадить их за стол переговоров", - сказала парламентарий в среду на итоговой пресс-конференции 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

"Северная Корея должна получить международные гарантии своей безопасности и своего суверенитета, - сказала она. - Степень недоверия между Северной и Южной Кореей, между Северной Кореей и США достигла такого уровня, что сегодня нет даже условий для нормальных переговоров". "Надо пытаться снимать накал недоверия и садиться всем за стол переговоров, в том числе в рамках международной шестерки. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы это произошло", - сказала Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что "Россия занимает четкую позицию: мы выступаем против расширения клуба ядерных государств, мы поддерживаем только режим нераспространения [ядерного оружия]. Считаем крайне важным побудить Северную Корею подписать соглашение о нераспространении".

"Сам факт того, что делегации Северной Кореи и Южной Кореи согласились и приехали для участия в 137-й ассамблее [МПС] - это уже важный шаг, - отметила она - Некоторые журналисты видели в кулуарах, как накоротке, но все же общались парламентарии Южной и Северной Кореи - это уже тоже хорошо".

16 октября корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как в кулуарах ассамблеи МПС делегат Южной Кореи поприветствовала коллег из КНДР. Она пояснила журналистам, что подошла "просто поздороваться". В северокорейской делегации также подтвердили, что парламентарий из Южной Кореи "подошла познакомиться".

Тематика урегулирования на Корейском полуострове стала одной из центральных на нынешней ассамблее МПС, в которой приняли участие делегации как из Южной Кореи, так и из КНДР. Матвиенко провела встречи с обеими делегациями, однако вывести их на полноценную двустороннюю встречу на полях МПС не удалось.