Матвиенко: недопустимость воинствующих заявлений в адрес КНДР очевидна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Председатель 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила очевидность недопустимости воинствующих заявлений в адрес КНДР и существующее в МПС понимание катастрофичности возможного конфликта в регионе.

В ходе ассамблеи, проходящей в эти дни в Санкт-Петербурге, Матвиенко провела встречи с делегатами КНДР и Южной Кореи, предложила им провести переговоры. Представители Южной Кореи в беседе с председателем Совфеда подтвердили настрой начать диалог и сесть за стол переговоров, а делегаты КНДР оказались не готовы к такому шагу.

"Ситуация вокруг Корейского полуострова обсуждается очень активно в кулуарах [ассамблеи], и мы "сверяем часы" по подходам", - сказала Матвиенко в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По ее словам, "сегодня очевидна недопустимость, и с этим согласно абсолютное большинство, недопустимость каких-либо воинствующих заявлений, недопустимость таких выражений как готовность стереть народ Северной Кореи с земли, недопустимо нагнетание эскалации, напряженности вокруг этой проблемы в виде в том числе и повторяющихся регулярно учений США и Южной Кореи рядом с границами Северной Кореи".

"Безусловно, есть абсолютное понимание того, что, не дай Бог, вооруженный конфликт или силовое действие, это будет такого масштаба вселенская катастрофа, что заденет, конечно, не только этот регион, но создаст опасный прецедент", - констатировала спикер Совфеда, признавшись, что даже не хочет "говорить о возможных трагических последствиях".

По мнению Матвиенко, важно, что в обсуждении этих проблем принимают участие парламентарии. "Они определяются с позициями, ведь каждая страна, независимо от того, маленькое это островное государство или крупное, все в ООН имеют одинаковый один голос и они выступают с этим голосом в пользу того или иного решения, тех или иных санкций, если таковые рассматриваются", - пояснила она.

И парламенты, подчеркнула Матвиенко, во многом влияют на развитие двусторонних отношений, потому что "формируют условия для соглашений, ратифицируют документы договорно-правовой базы межгосударственных отношений и так далее".