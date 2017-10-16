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Матвиенко: делегация КНДР не готова к переговорам с Южной Кореей на ассамблее МПС

Политика
16 октября, 15:23 дата обновления: 16 октября, 15:47 UTC+3

При этом председатель парламента Южной Кореи еще раз подтвердил, что готов к диалогу

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Делегация КНДР не готова к переговорам с представителями Южной Кореи на 137-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС). Об этом заявила журналистам в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с заместителем председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхуном на полях ассамблеи МПС.

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"Председатель парламента Южной Кореи еще раз подтвердил, что Южная Корея готова к переговорам, настроена на переговоры, и высказал такое намерение в том числе здесь на полях ассамблеи Межпарламентского союза", - сказала Матвиенко. "С Северной Кореей был длительный непростой разговор, они не готовы к переговорам сейчас", - констатировала она.

Также Матвиенко заявила, что Совет Федерации продолжит усилия в рамках парламентской дипломатии, чтобы убедить Южную Корею и КНДР начать переговоры. 

"Мы будем продолжать наши усилия (в рамках парламентской дипломатии - прим. ТАСС). Разговоры были непростые, но они были дружеские, искренние, и я считаю, что мы не исчерпали свой ресурс парламентской дипломатии для продолжения убеждения в необходимости [стороны] сесть за стол переговоров", - заключила глава верхней палаты парламента РФ.

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