Генпрокуратура РФ не рассматривала вопрос признания ряда СМИ США нежелательными в РФ

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ пока не рассматривала вопрос о возможности признания некоторых американских СМИ нежелательными организациями в России в ответ на действия США против российской прессы.

"Мы пока еще не рассматривали этот вопрос", - сказал Юрий Чайка в среду журналистам. "Сложно сказать", - добавил он, отвечая на вопрос, возможно ли рассмотрение такого вопроса.

Ранее источник в правительственных кругах России сообщил, что нескольким американским СМИ направлено официальное письмо Минюста с уведомлением о предстоящих изменениях в законодательстве России. Речь идет о расширении перечня НКО, которые могут быть признаны иностранными агентами.

"Зеркальные меры" в России стали ответом на действия властей США по отношению к телеканалам RT и Sputnik. Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, работающий в США телеканал обязали до 17 октября признать себя иностранным агентом. Если этого не произойдет, в отношении сотрудников RT будут приняты серьезные меры - вплоть до арестов.