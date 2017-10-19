Посольство РФ: вступление в силу канадского акта Магнитского противоречит здравому смыслу

ОТТАВА, 19 октября. /ТАСС/. Вступление в силу канадского "Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств", который является канадской версией американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", является иррациональным актом и противоречит здравому смыслу. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Канаде, которое в среду опубликовано на странице дипмиссии в Twitter.

In defiance of common sense S-226 is hastily signed into law. Irrational act sponsored by fugitive fraudster & tax evader and Russia-haters. — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) 18 октября 2017 г.

"Вопреки здравому смыслу S-226 (порядковый номер данного закона - прим. ТАСС) вступил в силу", - констатировали в посольстве. В дипведомстве отметили, что этот документ является "иррациональным актом", пролоббированным "ненавистниками России".

В среду на сайте парламента Канады появилось уведомление о том, что "Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств" получил королевскую санкцию и вступил в силу. 18 октября его подписала генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт

Американская версия

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" (так называемый акт Магнитского) был инициирован сенатором-демократом Бенджамином Кардиным и членом Палаты представителей демократом Джеймсом Макговерном. В декабре 2012 г. его подписал президент США и он вступил в силу. Документ является частью закона об отмене поправки Джексона - Вэника, действовавшей для СССР/России в 1974-2012 гг.

Закон назван именем аудитора британского фонда Hermitage Capital Management, арестованного по обвинению в создании для этого фонда незаконных схем уклонения от уплаты налогов. Находясь под следствием, Магнитский обвинил в коррупции ряд российских чиновников. В ноябре 2009 г. он умер в московском следственном изоляторе "Матросская Тишина". Представители "Хермитидж капитал" утверждают, что его смерть стала следствием отказа в предоставлении медицинской помощи.

Закон предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц, в том числе сотрудников силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, "несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека". Лицам, попадающим по санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.