Путин: прежние рецепты преодоления конфликтов в мире не работают

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Прежние рецепты преодоления конфликтов в мире в новых условиях не срабатывают, а новые еще не выработаны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Обостряется конкуренция за место с мировой иерархии, при этом многие прежние рецепты глобального управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий уже не годятся, часто не срабатывают, а новые пока не выработаны", - сказал президент.