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Путин: прежние рецепты преодоления конфликтов в мире не работают

Политика
19 октября, 17:08 UTC+3

При этом новые еще не выработаны, отметил президент России

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Материал из 1 страницы

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Прежние рецепты преодоления конфликтов в мире в новых условиях не срабатывают, а новые еще не выработаны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Обостряется конкуренция за место с мировой иерархии, при этом многие прежние рецепты глобального управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий уже не годятся, часто не срабатывают, а новые пока не выработаны", - сказал президент.

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Заседание дискуссионного клуба "Валдай" - 2017
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