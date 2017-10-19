Путин: прежние рецепты преодоления конфликтов в мире не работают

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Прежние рецепты преодоления конфликтов в мире в новых условиях не срабатывают, а новые еще не выработаны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Обостряется конкуренция за место с мировой иерархии, при этом многие прежние рецепты глобального управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий уже не годятся, часто не срабатывают, а новые пока не выработаны", - сказал президент.