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Володин: РФ считает неприемлемой политику создания очагов нестабильности в других странах

Политика
14 октября, 21:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

В качестве примера спикер Госдумы привел ситуацию на Ближнем Востоке и в Европе

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Россия считает категорически неприемлемой политику некоторых стран, использующих межэтнические или религиозные противоречия для создания очагов нестабильности или вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на церемонии открытия 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

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"Наши коллеги из ряда стран игнорируют многосторонний диалог. Они часто готовы использовать этнические или религиозные трения как инструмент для создания очагов нестабильности или предлог для вмешательства во внутренние дела других стран", - сказал Володин. "Такой подход категорически неприемлем", - сказал он.

Володин подчеркнул, что когда идет речь о моделях государственного устройства, об институтах демократии, необходимо учитывать исторические, этнические, культурные особенности и традиции, понимать проблемы и реальные возможности их решения.

"Когда без учета таких особенностей предлагаются решения или, ещё хуже, совершаются волюнтаристские действия в отношении суверенных государств, мы получаем конфликты, войны, вынужденных переселенцев и беженцев. Создаются гуманитарные катастрофы, растет угроза безопасности", - сказал Володин.

В качестве примера он привел ситуацию на Ближнем Востоке и в Европе. "Но похожая ситуация есть и в других частях мира", - добавил спикер Госдумы.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

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