Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин с трибуны МПС осудил лишение делегации РФ права голоса в ПАСЕ

Политика
14 октября, 20:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

По словам председателя Госдумы, такие действия противоречат сути парламентаризма и вредят межпарламентскому диалогу

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил лишение делегации РФ права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и подчеркнул, что Россия не будет с этим мириться.

Смотрите также

Володин: большинство членов СЕ считают, что права нацделегаций в ПАСЕ нельзя ущемлять

Турция выступила против ограничения прав нацделегаций в ПАСЕ

Сербия выступает за возвращение делегации РФ к работе в ПАСЕ

Источник: временный глава ПАСЕ заявила о готовности встретиться с Володиным и Матвиенко

"Мы неоднократно осуждали лишение права голоса любой национальной делегации. Когда принимаются подобные решения Парламентской ассамблеей Совета Европы, мы не можем с этим мириться", - сказал глава нижней палаты парламента РФ, выступая на открытии 137-й ассамблеи Межпарламентского союза. По его словам, такие действия "противоречат самой сути парламентаризма и вредят межпарламентскому диалогу".

Володин подтвердил, что Госдума "последовательно выступает против любых действий, ограничивающих возможности диалога", тем более когда это иногда происходит на межпарламентском уровне. "Дискриминация прав национальных делегаций недопустима. Продуктивное сотрудничество в межпарламентских структурах возможно только в том случае, когда все имеют право голоса", - уверен он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Страны
Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
2
В Киеве завершилось шествие националистов по случаю годовщины УПА
3
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
4
Сирийские войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГ в Меядине
5
Путин открыл новый участок трассы Р-23 под Петербургом
6
Глава МПС поблагодарил РФ за выдачу виз всем участникам, несмотря на санкционные списки
7
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама