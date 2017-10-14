Володин с трибуны МПС осудил лишение делегации РФ права голоса в ПАСЕ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил лишение делегации РФ права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и подчеркнул, что Россия не будет с этим мириться.
"Мы неоднократно осуждали лишение права голоса любой национальной делегации. Когда принимаются подобные решения Парламентской ассамблеей Совета Европы, мы не можем с этим мириться", - сказал глава нижней палаты парламента РФ, выступая на открытии 137-й ассамблеи Межпарламентского союза. По его словам, такие действия "противоречат самой сути парламентаризма и вредят межпарламентскому диалогу".
Володин подтвердил, что Госдума "последовательно выступает против любых действий, ограничивающих возможности диалога", тем более когда это иногда происходит на межпарламентском уровне. "Дискриминация прав национальных делегаций недопустима. Продуктивное сотрудничество в межпарламентских структурах возможно только в том случае, когда все имеют право голоса", - уверен он.