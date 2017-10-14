Турция выступила против ограничения прав нацделегаций в ПАСЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Турция выступает против попыток ограничения прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил председатель парламента Турции Исмаил Кахраман на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Санкт-Петербурге.

"Мы выступаем против попыток так или иначе ограничить право голоса представителей стран в ПАСЕ. Наши парламентарии и представители министерства иностранных дел находятся в тесном контакте. Мы будем координировать свои усилия по вопросам национальной и международной повестки", - сказал спикер турецкого парламента.

"Спасибо вам за позицию по отношению к ПАСЕ и к ситуации, сложившейся вокруг регламента этой парламентской структуры. Мы считаем недопустимым ущемление прав нацделегаций. Мы считаем недопустимым игнорирование и, более того, ущемление прав национальных делегаций", - отметил Володин.

Россия и ПАСЕ

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.