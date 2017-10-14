Матвиенко приветствует критику ПАСЕ касательно закона Украины об образовании

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко положительно встретила принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, подвергающей критике новый украинский закон "Об образовании".

"Что меня радует, ПАСЕ приняла очень жесткую резолюцию по закону "Об образовании", даны очень жесткие оценки неприемлемости подобных законов с требованием его изменить. Это уже хорошо", - сказала она в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

"Верховная Рада послала в Венецианскую комиссию этот закон. Но обычно и мы так делаем, и другие - посылают до принятия, но они послали после. Надеюсь, что в этот раз Венецианская комиссия вынесет не политически ангажированное решение, а мотивированное юридическое решение. Конечно, мы ждем реакции Евросоюза", - добавила Матвиенко.

Спикер Совфеда также назвала закон "абсолютно дискриминационным и антидемократичным" и подчеркнула, что с его принятием "заложена бомба под целостность Украины, которая является многонациональным государством".

Ранее между Украиной и рядом соседних стран возникли разногласия, связанные с принятием Верховной радой закона "Об образовании", норма которого об изучении на Украине языков национальных меньшинств возмутила сразу несколько стран, в том числе Румынию и Венгрию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств, включая русский, будут преподаваться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.

ПАСЕ 12 октября приняла большинством голосов резолюцию, в которой высказала обеспокоенность в связи с новым украинским законом об образовании. По мнению парламентариев ПАСЕ, документ нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств Украины.