Володин: большинство членов СЕ считают, что права нацделегаций в ПАСЕ нельзя ущемлять

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Большинство парламентов стран-членов Совета Европы считают, что права национальных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не могут быть ущемлены, но лишь время покажет то, как эта позиция будет отражена непосредственно в ПАСЕ. Об этом заявил в субботу журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня мы видим лишь одно - что все национальные парламенты, в большинстве своем - точно, может быть, за исключением Украины и ряда прибалтийских стран - разделяют позицию, что права национальных делегаций [в ПАСЕ] не должны быть ущемлены. Но как это уже дальше будет транслировано национальными парламентами через своих представителей в Парламентскую ассамблею, давайте подождем, время покажет", - сказал он.

"Мы заявили свою позицию, ее высказали, она еще нигде не обсуждалась, - указал спикер Госдумы. - Мы не видели, чтобы структуры ПАСЕ вынесли ее на обсуждение и проявили заинтересованность к тому, чтобы вернуть в ПАСЕ дискуссию и, исходя из базовых принципов демократии, изменить нормы регламента [чтобы исключить возможность ограничения прав национальных делегаций]". "Когда это будет сделано, тогда можно будет говорить о чем-то", - пояснил Володин.

Россия и ПАСЕ

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.