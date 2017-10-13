Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) попросила генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда подать иск против России за неуплату взноса в Совет Европы. Об этом в пятницу сообщил глава украинской делегации в ассамблее Владимир Арьев.

"На бюро ПАСЕ от Ягланда сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве. И вообще, подать в суд на РФ за неуплату взносов", - написал он Facebook.

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент fссамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать депутатов полномочий, кроме их избирателей.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.