Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов

Международная панорама
13 октября, 15:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, октября. /ТАСС

Россия ранее приостановила выплату взноса в Совет Европы из-за неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) попросила генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда подать иск против России за неуплату взноса в Совет Европы. Об этом в пятницу сообщил глава украинской делегации в ассамблее Владимир Арьев.

"На бюро ПАСЕ от Ягланда сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве. И вообще, подать в суд на РФ за неуплату взносов", - написал он Facebook.

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент fссамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать депутатов полномочий, кроме их избирателей.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ягланд, Турбьёрн
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сотни военнослужащих обеспечили безопасность операции по установке арок Крымского моста
2
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
3
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
4
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
5
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
6
Песков: действия США с поездкой военных РФ в штаб-квартиру ООН неприемлемы
7
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама