Володин предложил МПС обсудить механизм обмена лучшими практиками мультикультурализма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил участникам открывшейся в Санкт-Петербурге 137-й ассамблеи Межпарламентского союза обсудить создание механизма обмена наилучшими практиками в сфере мультикультурализма.

"Россия имеет более чем тысячелетнюю историю совместного проживания и развития сотен народов и народностей, сохраняющих свою культуру, язык и религию", - сказал спикер, выступая на церемонии открытия ассамблеи. В России живут представители 193 национальностей, которые говорят более чем на трехстах языках и диалектах, представляют все ключевые мировые религии, напомнил он.

"Терпимость к культурному разнообразию является одной из главных особенностей нашего государства", - продолжил спикер Госдумы. Он назвал Россию - уникальной страной. "Ее устройство и традиции построены на историческом опыте сосуществования народов и конфессий. Мы этим дорожим", - подчеркнул политик.

"Взаимное уважение традиций и укладов наших государств обеспечивает устойчивость мирового развития", - отметил Володин, выразив уверенность, что опыт России и других стран в этом вопросе будет полезен.

В этой связи спикер предложил "обсудить создание механизма обмена наилучшими практиками". "Профильные структуры национальных парламентов в рамках повседневной работы МПС могли бы реализовать эту задачу", - считает он.