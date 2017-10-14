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Володин предложил МПС обсудить механизм обмена лучшими практиками мультикультурализма

Политика
14 октября, 20:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

В России живут представители 193 национальностей, отметил председатель Госдумы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил участникам открывшейся в Санкт-Петербурге 137-й ассамблеи Межпарламентского союза обсудить создание механизма обмена наилучшими практиками в сфере мультикультурализма.

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"Россия имеет более чем тысячелетнюю историю совместного проживания и развития сотен народов и народностей, сохраняющих свою культуру, язык и религию", - сказал спикер, выступая на церемонии открытия ассамблеи. В России живут представители 193 национальностей, которые говорят более чем на трехстах языках и диалектах, представляют все ключевые мировые религии, напомнил он.

"Терпимость к культурному разнообразию является одной из главных особенностей нашего государства", - продолжил спикер Госдумы. Он назвал Россию - уникальной страной. "Ее устройство и традиции построены на историческом опыте сосуществования народов и конфессий. Мы этим дорожим", - подчеркнул политик.

"Взаимное уважение традиций и укладов наших государств обеспечивает устойчивость мирового развития", - отметил Володин, выразив уверенность, что опыт России и других стран в этом вопросе будет полезен.

В этой связи спикер предложил "обсудить создание механизма обмена наилучшими практиками". "Профильные структуры национальных парламентов в рамках повседневной работы МПС могли бы реализовать эту задачу", - считает он.

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