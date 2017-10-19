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Путин: некоторые страны делают все, чтобы сохранить хаос на Ближнем Востоке

Политика
19 октября, 17:16 дата обновления: 19 октября, 17:19 UTC+3

Россия в Сирии показала, что такой политике есть альтернатива, отметил президент

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Некоторые страны делают все, чтобы сохранить хаос на Ближнем Востоке, вместо того, чтобы сообща управлять ситуацией в регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

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"Вместо того, чтобы сообща управлять ситуацией, нанести реальный удар по терроризму, а не имитировать борьбу с ним, некоторые наши коллеги делают все, чтобы хаос в регионе стал перманентным", - сказал президент, говоря о ситуации на Ближнем Востоке.

Но такой политике есть альтернатива, что показала РФ в Сирии, отметил президент.

"Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона. Действует на основе международного права", - отметил Путин.

Он добавил, что позитивные изменения в регионе даются России непросто. "В регионе много противоречий, но мы набрались терпения и с этим терпением, очень аккуратно, взвешивая каждый шаг и слово, работаем со всеми участниками этого процесса", - заключил он.

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