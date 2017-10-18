Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: парламентарии могут сыграть важную роль в процессе восстановления Сирии

Политика
18 октября, 9:02 UTC+3

Спикер Совфеда напомнила, что ранее МПС по инициативе РФ принял решение создать рабочую группу по Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Парламентарии могут сыграть важную роль в мобилизации ресурсов и помощи для восстановления Сирии и налаживания там мирного политического диалога. Такое мнение высказала председатель 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Смотрите также

Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

Она напомнила, что ранее МПС по инициативе российской стороны принял решение создать рабочую группу по Сирии, а президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на открытии 137-ой ассамблеи Союза в Санкт-Петербурге "обратил внимание международного парламентаризма на то, что сейчас надо думать о посткризисном обустройстве Сирии, что международное сообщество должно подключиться к восстановлению этой страны, к восстановлению ее инфраструктуры, жилья, социальных объектов, разминированию, восстановлению разрушенных или полуразрушенных объектов мирового наследия".

"И вот здесь роль парламентариев очень высока: в их позиции, в их участии, в формировании эшелонов гуманитарной помощи, в которой по-прежнему нуждается народ Сирии и которую направляет пока в основном Российская Федерация с небольшим добавлением", - подчеркнула Матвиенко.

Она предположила, что рабочая группа МПС будет активно заниматься этими вопросами, например, "мобилизовывать возможности, международные ресурсы для поддержки и помощи Сирии в ее посткризисном восстановлении и налаживании мирного политического инклюзивного сирийского диалога". "Здесь парламентарии также могут сыграть важную роль", - убеждена спикер Совфеда.

Смотрите также

Матвиенко пригласила главу Народного совета Сирии посетить РФ с официальным визитом

Матвиенко: практика посещения парламентариями Сирии должна быть продолжена

Косачев: делегация МПС в октябре-ноябре планирует визит в Сирию

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
2
Биография Дмитрия Пескова
3
"Спартак" забил пять голов "Севилье" и одержал историческую победу
4
Россия призвала США немедленно уничтожить свое химическое оружие
5
Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
Митингующие установили более 60 палаток возле парламента в Киеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама