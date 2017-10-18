Матвиенко: парламентарии могут сыграть важную роль в процессе восстановления Сирии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Парламентарии могут сыграть важную роль в мобилизации ресурсов и помощи для восстановления Сирии и налаживания там мирного политического диалога. Такое мнение высказала председатель 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Она напомнила, что ранее МПС по инициативе российской стороны принял решение создать рабочую группу по Сирии, а президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на открытии 137-ой ассамблеи Союза в Санкт-Петербурге "обратил внимание международного парламентаризма на то, что сейчас надо думать о посткризисном обустройстве Сирии, что международное сообщество должно подключиться к восстановлению этой страны, к восстановлению ее инфраструктуры, жилья, социальных объектов, разминированию, восстановлению разрушенных или полуразрушенных объектов мирового наследия".

"И вот здесь роль парламентариев очень высока: в их позиции, в их участии, в формировании эшелонов гуманитарной помощи, в которой по-прежнему нуждается народ Сирии и которую направляет пока в основном Российская Федерация с небольшим добавлением", - подчеркнула Матвиенко.

Она предположила, что рабочая группа МПС будет активно заниматься этими вопросами, например, "мобилизовывать возможности, международные ресурсы для поддержки и помощи Сирии в ее посткризисном восстановлении и налаживании мирного политического инклюзивного сирийского диалога". "Здесь парламентарии также могут сыграть важную роль", - убеждена спикер Совфеда.