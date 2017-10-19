Путин: РФ надеется на возвращение США в переговорный процесс по уничтожению плутония

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин надеется, что США вернутся к переговорам по вопросу уничтожения оружейного плутония. "Надеемся, что они [США] вернутся в этот переговорный процесс [по вопросу уничтожения оружейного плутония]", - заявил он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

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