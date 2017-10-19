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Путин: закрытие границы между РФ и республиками на востоке Украины приведет к резне там

Политика
19 октября, 20:26 дата обновления: 19 октября, 20:55 UTC+3

Глава государства подчеркнул, что Россия этого никогда не допустит

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Закрытие границы между РФ и республиками на востоке Украины приведет к резне там, Россия этого никогда не допустит. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"До решения политических вопросов, до решения вопроса о предании этим территориям особого статуса, если не принять закон об амнистии, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребренницей - там просто будет резня устроена. Мы этого не сможем допустить, и никогда не допустим", - сказал Путин.

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Он выразил мнение, что перекладывать ответственность за исполнение минских соглашений только на Россию "не получится". "Давайте вместе [работать], давайте вы окажете влияние на власти в Киеве, чтобы они предприняли хоть какие-то шаги к нормализации, а мы будем работать солидарно и сделаем все, чтобы ситуацию нормализовать. Нам нужна демократическая, дружественная нам Украина", - заявил Путин.

При этом российский лидер посетовал на то, что Европа не принимала во внимание озабоченности РФ, связанные с перспективами подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, "никто не хотел даже слышать, что у нас [с Украиной] особые отношения, что у нас некоторые отрасли экономики перевязаны".

"Давайте вернемся к конструктивному содержательному диалогу, мы готовы это делать, и чем быстрее, тем лучше, нам никакие конфликты на наших границах не нужны", - заключил Путин.

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