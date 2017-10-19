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Путин: Россия будет делать все для внутреннего объединения Украины

Политика
19 октября, 20:19 дата обновления: 19 октября, 20:54 UTC+3 СОЧИ 19, октября. /ТАСС

Президент подчеркнул, что "рано или поздно это объединение произойдет"

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Россия будет делать все для внутреннего объединения Украины. Такую позицию высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Рано или поздно это объединение произойдет. В смысле объединение не межгосударственное, а объединение с точки зрения восстановления отношений, - сказал российский лидер. - Чем быстрее, тем лучше. Мы будем все для этого делать".

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Путин подчеркнул, что любит Украину и украинский народ, и считает его "братским, если вообще не частью русского народа". "Хотя там ни русским националистам это не нравится, ни украинским не нравится, но это моя позиция, моя точка зрения", - сказал Путин.

Президент отметил, что восстановление связей между Россией и Украиной должно со временем произойти, это необходимо обеим странам. 

"Я надеюсь, что это тоже когда-то пройдет, очень на это рассчитываю - в том числе, в результате взаимодействия между Россией и Украиной. Думаю, что восстановление связей необходимо. Кстати, и России тоже", - сказал Путин.

Он напомнил, что Россия приняла около миллиона украинцев, а также напомнил о словах представителей Польши о том, что в эту страну приехало аналогичное число граждан Украины. "Это беда Украины. Происходит деиндустриализация, останавливаются крупные промышленные предприятия, российский рынок потерян, товары никому не нужны. Металлургическая промышленность там еще работает, но машиностроение, авиация, космос - то есть, высокотехнологичные перспективные сферы там, конечно, в тяжелом состоянии", - обратил внимание президент России.

Комментируя ситуацию с беженцами с Украины в РФ, Путин отметил, что у правительства и профильных ведомств есть распоряжение о том, чтобы облегчить им возможность проживания в России. "Делать это нужно аккуратно, имею в виду наши возможности, имея в виду социальные последствия, готовность или неготовность социальной инфраструктуры. Но я считаю, что это справедливо и мы должны этих людей поддержать, и те, кто хочет остаться в России, должны такую возможность иметь. Мы сейчас над этим работаем", - сказал глава государства.

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