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Путин: в нынешних условиях Порошенко не в состоянии выполнить минские соглашения

Политика
19 октября, 20:22 дата обновления: 19 октября, 21:05 UTC+3

Президент отметил, что нынешние власти в Киеве саботируют минские соглашения, "все давно поняли, что нынешнее руководство Украины не в состоянии их выполнить"

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не представляет, чтобы украинский президент Петр Порошенко решился выполнять минские соглашения в современных условиях на Украине.

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Об этом он заявил на итоговой пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин отметил, что нынешние власти в Киеве саботируют минские соглашения, "все давно поняли, что нынешнее руководство Украины не в состоянии их выполнить". "А сейчас, когда ситуация внутри страны и с экономической, и с внутриполитической точки зрения деградировала до предела, когда там полиция газ применяет против демонстрантов, теперь представить себе, что президент Украины решится хоть на какой-то шаг по исполнению минских договоренностей, я не знаю, не представляю, как это сделать", - заявил российский президент.

При этом Путин еще раз подчеркнул, что иного пути, кроме реализации минских соглашений нет. "Поэтому мы будем сохранять нормандский формат до тех пор, пока наши коллеги хотят этого, и будем стремиться к исполнению этих минских соглашений", - добавил он.

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