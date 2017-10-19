Путину жаль, что Трампа не уважают в США

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что президент США Дональд Трамп достоин уважения. Глава российского государства сожалеет, что к его американскому коллеге проявляют неуважение в его собственной стране.

Отвечая на вопрос одного из участников Международного дискуссионного клуба "Валдай", какой совет он может дать Трампу, Путин заявил, что считает такую постановку вопроса некорректной. "Господина Трампа избрал американский народ и хотя бы поэтому к нему надо проявлять уважение, даже если не согласны с какой-то из его позиций", - сказал российский лидер.

"Внутри страны проявляют к нему неуважение. Это прискорбная негативная составляющая американской политической системы", - констатировал Путин. По его мнению, "можно спорить, но нельзя проявлять неуважение - даже не к нему лично, а к тем людям, которые за него проголосовали".

"Думаю, что президент Соединенных Штатов не нуждается ни в каких советах, потому что для того, чтобы быть избранным, даже не обладая опытом такой большой административной работы, нужно обладать определенным талантом и пройти через это горнило. Он [Трамп] это сделал", - пояснил президент РФ. И добавил: "Победил честно".

Говоря о современных лидерах в мире, Путин назвал "действительно великими" экс-президента Афганистана Хамида Карзая и главу компании Alibaba Джека Ма. "Одно дело возглавлять Соединенные Штаты или Россию, или Китай, а другое дело - возглавлять Афганистан в условиях непрекращающейся гражданской войны, лавируя между различными силами, подставляя себя чуть не ежедневно под пули - вот нужно мужество и вот лидерство там нужно было", - подчеркнул президент РФ. Он сказал, что Джек Ма "создал такую колоссальную компьютерную империю".

Президент РФ призвал ведущего чаще давать слово Карзаю и Джеку Ма. "Вот прав Герхард Шредер, когда сказал, что Путин - это демократ чистой воды", - заметил модератор. "Он [Шредер] правильно говорил!" - под смех присутствующих подтвердил глава государства.