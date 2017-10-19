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Путину жаль, что Трампа не уважают в США

Политика
19 октября, 20:25 UTC+3 СОЧИ 19, октября. /ТАСС

Глава РФ призвал уважать волеизъявление американского народа, который выбрал своего президента

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что президент США Дональд Трамп достоин уважения. Глава российского государства сожалеет, что к его американскому коллеге проявляют неуважение в его собственной стране.

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Отвечая на вопрос одного из участников Международного дискуссионного клуба "Валдай", какой совет он может дать Трампу, Путин заявил, что считает такую постановку вопроса некорректной. "Господина Трампа избрал американский народ и хотя бы поэтому к нему надо проявлять уважение, даже если не согласны с какой-то из его позиций", - сказал российский лидер.

"Внутри страны проявляют к нему неуважение. Это прискорбная негативная составляющая американской политической системы", - констатировал Путин. По его мнению, "можно спорить, но нельзя проявлять неуважение - даже не к нему лично, а к тем людям, которые за него проголосовали".

"Думаю, что президент Соединенных Штатов не нуждается ни в каких советах, потому что для того, чтобы быть избранным, даже не обладая опытом такой большой административной работы, нужно обладать определенным талантом и пройти через это горнило. Он [Трамп] это сделал", - пояснил президент РФ. И добавил: "Победил честно".

Говоря о современных лидерах в мире, Путин назвал "действительно великими" экс-президента Афганистана Хамида Карзая и главу компании Alibaba Джека Ма. "Одно дело возглавлять Соединенные Штаты или Россию, или Китай, а другое дело - возглавлять Афганистан в условиях непрекращающейся гражданской войны, лавируя между различными силами, подставляя себя чуть не ежедневно под пули - вот нужно мужество и вот лидерство там нужно было", - подчеркнул президент РФ. Он сказал, что Джек Ма "создал такую колоссальную компьютерную империю".

Президент РФ призвал ведущего чаще давать слово Карзаю и Джеку Ма. "Вот прав Герхард Шредер, когда сказал, что Путин - это демократ чистой воды", - заметил модератор. "Он [Шредер] правильно говорил!" - под смех присутствующих подтвердил глава государства.

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Заседание дискуссионного клуба "Валдай" - 2017
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Карзай, Хамид Трамп, Дональд Шрёдер, Герхард Путин, Владимир Владимирович
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