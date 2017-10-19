Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин ответил анекдотом на вопрос о своих планах на выборы-2018

Политика
19 октября, 20:48 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, октября. /ТАСС

Модератор дискуссии клуба "Валдай" политолог Федор Лукьянов обратил внимание главы государства на то, что никто впрямую не спрашивает его о президентских выборах

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал участникам Международного дискуссионного клуба "Валдай" старый анекдот в ответ на попытки выяснить его планы на избирательную кампанию 2018 года.

Смотрите также

Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России

Путин: победитель выборов 2018 года должен сделать РФ гибкой и конкурентоспособной

Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет

Модератор дискуссии политолог Федор Лукьянов обратил внимание главы государства на то, что никто впрямую не спрашивает его о президентских выборах в следующем году. "Нам пора заканчивать уже", - под смех зала заметил Путин.

Тогда Лукьянов признался, что ему придется "пойти окольным путем". "Валдайский клуб с трудом себе представляет, как будет заседать, если вы примете другое решение. Мы привыкли. Вы как талисман у нас", - сказал политолог.

"Это [окончание работы на посту президента] не значит, что вы меня не будете приглашать? Или же меня сразу снимите с довольствия как солдата, который демобилизовался?" - вновь рассмешил зал Путин.

Лукьянов попросил президента "очень серьезно подумать, прежде чем принять решение" об участии или неучастии в избирательной кампании 2018 года.

"Миру вы нужны", - уверен политолог. Он пояснил, что Путин для нынешнего мира - "полюс, полюс зла, наверное, который консолидирует, который мобилизует". "Я даже в общем не представляю, как они без Вас справятся", - признался Лукьянов.

"Я расскажу вам замечательную историю под конец. Один олигарх разорился и разговаривает с женой. Он ей говорит: знаешь, нам придется продать Mercedes, нам придется купить Lada. Ну, нормально. Нам придется переехать из особняка на Рублевке в квартиру в Москве. Нормально-нормально. Ты же меня будешь любить? Она ему говорит: буду очень любить. И очень скучать", - рассмешил зал анекдотом Путин.

И признался: "Я не думаю, что по мне будут долго скучать".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева
4
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
5
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
6
Путин ответил анекдотом на вопрос о своих планах на выборы-2018
7
СК РФ подтвердил возбуждение дело о хищении денег у актера Этуша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама