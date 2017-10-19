Путин ответил анекдотом на вопрос о своих планах на выборы-2018

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал участникам Международного дискуссионного клуба "Валдай" старый анекдот в ответ на попытки выяснить его планы на избирательную кампанию 2018 года.
Модератор дискуссии политолог Федор Лукьянов обратил внимание главы государства на то, что никто впрямую не спрашивает его о президентских выборах в следующем году. "Нам пора заканчивать уже", - под смех зала заметил Путин.
Тогда Лукьянов признался, что ему придется "пойти окольным путем". "Валдайский клуб с трудом себе представляет, как будет заседать, если вы примете другое решение. Мы привыкли. Вы как талисман у нас", - сказал политолог.
"Это [окончание работы на посту президента] не значит, что вы меня не будете приглашать? Или же меня сразу снимите с довольствия как солдата, который демобилизовался?" - вновь рассмешил зал Путин.
Лукьянов попросил президента "очень серьезно подумать, прежде чем принять решение" об участии или неучастии в избирательной кампании 2018 года.
"Миру вы нужны", - уверен политолог. Он пояснил, что Путин для нынешнего мира - "полюс, полюс зла, наверное, который консолидирует, который мобилизует". "Я даже в общем не представляю, как они без Вас справятся", - признался Лукьянов.
"Я расскажу вам замечательную историю под конец. Один олигарх разорился и разговаривает с женой. Он ей говорит: знаешь, нам придется продать Mercedes, нам придется купить Lada. Ну, нормально. Нам придется переехать из особняка на Рублевке в квартиру в Москве. Нормально-нормально. Ты же меня будешь любить? Она ему говорит: буду очень любить. И очень скучать", - рассмешил зал анекдотом Путин.
И признался: "Я не думаю, что по мне будут долго скучать".