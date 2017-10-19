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Россия предупредила ОБСЕ о новых провокациях украинских военных против наблюдателей

Политика
19 октября, 23:14 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 19, октября. /ТАСС

Постпред РФ при организации отметил, что минная угроза остается значительным препятствием свободе передвижения наблюдателей на подконтрольных правительству Украины территориях

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ВЕНА, 19 октября. /ТАСС/. Россия не исключает, что Вооруженные силы Украины могут готовить новые провокации против наблюдателей ОБСЕ, подобные подрыву патрульного джипа Специальной мониторинговой миссии (СММ) на мине в апреле этого года. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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"Нельзя исключать, что киевские силовики готовят новые провокации по аналогии с подрывом патрульной машины СММ в апреле в Луганской области. Минная угроза остается значительным препятствием свободе передвижения наблюдателей на подконтрольных правительству [Украины] территориях", - предупредил постпред на заседании постоянного совета ОБСЕ.

При этом Россия обратила внимание, что Киев ограничил возможности работы Совместного центра контроля и координации, а именно его российского компонента. "Нет разрешений на использование индивидуальных средств защиты (в отличие от СММ), блокируются передвижения офицеров, которые должны вести наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. Руководителю российской части СЦКК было отказано в совершении запланированной поездки совместно с замглавы СММ Хугом под предлогом "отсутствия гарантий безопасности", - возмутился Лукашевич.

По его словам, это создает нелепую ситуацию, потому что сотрудникам СММ гарантии были представлены. Налицо торпедирование Киевом работы СЦКК, который продемонстрировал "эффективность в содействии установлению локальных перемирий на линии соприкосновения для проведения ремонтных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры". "Такие действия Киева могут привести к прекращению работы СЦКК", - добавил российский дипломат.

В районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики 23 апреля при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего сотрудник миссии - гражданин США - погиб, двое - граждане Чехии и Германии - получили ранения.

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Персоны
Лукашевич, Александр Казимирович
Темы
Кризис на Украине
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