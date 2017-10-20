Эксперт: признание Госдепом применения химоружия боевиками в Сирии - упреждающий ход США

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов связывает признание Госдепом применение террористами в Сирии химического оружия с близким окончанием военной операции в республике.

Государственный департамент ранее впервые подтвердил не только наличие, но и применение террористами в Сирии химического оружия, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Конечно (связываю окончание военной операции с заявлением Госдепа), потому что рано или поздно те, кто применял (химоружие), скажет, кто их "хозяева", а "хозяева" пытаются сделать упреждающие ходы. Это все очевидные вещи, мы давно все это проходили. Как говорится, шила в мешке не утаишь: они будут выползать по мере того, как будет завершаться операция в Сирии", - сказал депутат в пятницу журналистам.

При этом Шаманов отметил, что в целом процесс урегулирования в Сирии займет много времени.

"Я высказал свои опасения. Я был бы рад, чтобы до конца года все завершилось, но завершившись как войсковая операция, все равно предстоит период проведения специальных операций, многие попытаются, условно говоря, сбрить бороды, попытаются внедриться в органы местного самоуправления и так далее и тому подобное. Процесс длительный", - подчеркнул депутат.

Шаманов добавил также, что самое главное сейчас для Сирии - гуманитарная помощь. При этом он выразил мнение, что кроме России никто не занимается вопросами оказания гуманитарной помощи.

Заявление Минобороны РФ

Ранее Конашенков заявил, что Госдеп на официальном сайте разместил заявление, в котором содержались разъяснения, почему американским гражданам нежелательно приезжать в Сирию, особенно в Идлиб. Представитель Минобороны указал, что в тексте подробно рассказывается, что в данной провинции действует террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", связанная с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенная в РФ террористическая организация), которая использует стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие. Конашенков напомнил, что в провинции Идлиб известен только один случай применения химоружия - в Хан-Шейхуне, в котором США обвиняли правительственные войска.

По мнению генерала, теперь, исходя из официального заявления Госдепа, все встало на свои места: в Идлибе действует связанная с "Аль-Каидой" (террористическая группировка запрещена в РФ) террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра", которая "не просто имеет, а применяет химическое оружие против мирного населения".