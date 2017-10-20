Лавров: о восстановлении санкций СБ ООН по отношению к Ирану не может идти речи

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия не считает возможным возобновление санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана, которые действовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.
"Возврат к ситуации, которая была до подписания СВПД, невозможен, - сказал министр. - О восстановлении санкции СБ ООН не может идти речи".
Глава МИД РФ подчеркнул, что только МАГАТЭ как единственный орган ООН, уполномоченный осуществлять регулярные проверки в Иране, подтверждает соблюдение ими всех обязательств. Он выразил надежду, что "сообща удастся сохранить и в полной мере раскрыть потенциал плана действий".
"Очевидно, что провал СВПД, тем более по вине одного из активнейших участников, а по сути лидера группы 5+1, стал бы тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективу урегулирования кризиса на Корейском полуострове", - добавил Лавров.
Лавров подчеркнул, что внесение изменений в СВПД возможно только с согласия "шестерки" и Тегерана.
Я исхожу из того, что любые изменения любой части этого консенсуса требуют согласия всех членов "шестерки" и, конечно же, Ирана. Я убежден, как и наши европейские коллеги, что любые попытки начать такой разговор могут похоронить эту важнейшую договоренность в сфере стратегической стабильности и ядерного нераспространения", - сказал он.
Глава МИД РФ отметил, что переговоры "шестерки" с Ираном позволили прийти к консенсусу, закрепленному затем резолюцией СБ ООН.
На прошлой неделе Трамп заявил об отказе подтвердить выполнение ИРИ положений ядерной сделки, согласованной Ираном и "шестеркой" (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия) в 2015 году. Президент США изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, согласно которой США будут добиваться внесения изменений в СВПД, противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана. Кроме того, США включили Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) в список организаций, "поддерживающих терроризм".