Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко досрочно ушла в отставку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко в среду ходе внеочередного заседания городской думы заявила о досрочном прекращении полномочий.

Депутаты регионального парламента 26 октября приняли изменения в закон, по которому управлять Нижним Новгородом будет один руководитель, тогда как ранее полномочия по управлению городом были поделены между главой администрации и главой города. Закон также определяет процедуру избрания главы города.

"Наше Заксобрание приняло закон, согласно которому одноглавая модель управления городом практически уже принята, но этот закон вступает в силу либо с момента прекращения наших с вами полномочий [созыва гордумы], это не скоро будет, через 2,5 года, либо в случае моей досрочной отставки. Поэтому по существу вопроса, фактически я ставлю вопрос о своей досрочной отставке для того, чтобы город мог перейти на одноглавую модель управления", - сказала она.

За досрочную отставку проголосовали 38 депутатов, один - против, еще один воздержался. Депутаты поддержали кандидатуру Солонченко на должность исполняющего полномочия председателя городской думы Нижнего Новгорода.

Заседание конкурсной комиссии, которая будет выбирать победителя из претендентов на должность мэра, назначено на 12 января 2018 года. В комиссию войдут 5 представителей от гордумы и 5 человек из команды главы Нижегородской области. ''До нового года, я считаю, что должны быть известны кандидаты на эту должность, с ними предстоит работать. Потому что еще этап проверки документов, юридического сопровождения, а 12 числа будет конкурс'', - сообщил журналистам депутат гордумы Николай Сатаев.

Изменения в городском управлении

Ранее сообщалось, что 12 октября врио губернатора Глеб Никитин предложил выстроить единую вертикаль в системе управления власти городом, отметив, что разделение власти между главой города и главой администрации не соответствует стоящим перед городом задачам. С 2010 года в Нижнем Новгороде обязанности по управлению городом поделены между главой городской администрации и главой города, который также занимает должность председателя городской думы.

Как указано на сайте городской думы Нижнего Новгорода, 45-летняя Елизавета Солонченко занимает пост главы Нижнего Новгорода с 21 июня 2017 года.